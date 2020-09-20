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За рулём был вратарь: подробности гибели хоккеиста из Новосибирска Вадима Орехова

сегодня 17:54

Фото из социальных сетей

В Барнауле в автокатастрофе погиб хоккеист из Новосибирска; в момент аварии за рулём находился другой спортсмен.

За рулём автомобиля в момент аварии, где погиб новосибирский хоккеист Вадим Орехов, был другой спортсмен. Как пишет «Алтапресс», им оказался 22-летний вратарь «Динамо-Алтай» Данил Тимченко.

Он получил незначительные травмы, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Барнауле в ночь на 27 сентября произошла авария. На пассажирском месте был 25-летний хоккеист из Новосибирска Вадим Орехов. От полученных травм он скончался на месте. По предварительной версии, водитель внедорожника не справился с управлением и наехал на бордюр.

Напомним, ранее в Омске в уличной драке убили хоккеиста.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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