Здоровое питание: Мясников назвал главные ошибки желающих похудеть

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Стремящиеся к здоровому питанию люди нередко допускают ошибки; некоторые продукты ошибочно причисляют к разряду подходящих для правильной диеты.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об ошибках и заблуждениях, которые нередко допускают люди, стремящиеся к здоровому питанию. В эфире телеканала «Россия 1» эксперт разобрал сразу несколько популярных заблуждений о «правильных» продуктах.

Критике подверглись даже известные своей пользой кисломолочные продукты. Мясников отметил, что при большом сроке годности в них в принципе не может быть пробиотиков, хотя подобные надписи можно встретить на упаковках. На самом деле такая кисломолочка бесполезна для микрофлоры кишечника.

К здоровому питанию также часто причисляют смузи и хлопья. Однако в смузи, как отметил врач, много сахара. Вместо них Мясников советует есть свежие фрукты и овощи, ведь клетчатка усваивается в кишечнике именно так, а не в перемолотом виде.

Что касается кукурузных хлопьев, то они сделаны из рафинированной муки и тоже, по оценке эксперта, не несут никакой пользы организму. «Это чистые углеводы, ноль клетчатки, ну в общем, короче, крахмал», — оценил их пользу врач.

Кроме того, медик отметил, что популярные сегодня сладости с фруктозой вместо сахара нельзя рассматривать как замену традиционным десертам и есть их со спокойной совестью, не опасаясь поправиться. «Фруктоза также вызывает повышение уровня инсулина и резистентность организма к нему, содействует развитию ожирения и диабета», — пояснил Мясников.

Напомним, ранее эксперты назвали продукт, сжигающий жир на талии.