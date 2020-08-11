«Звездюлей не хватает!»: новосибирцев возмутили играющие с мёртвым голубем дети

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В Дзержинском районе заметили детей, которые играли с мёртвым голубем; жители близлежащих домов возмущены их поведением.

Два ребёнка из Дзержинского района играли с мёртвым голубем на улице. Фотографии 27 сентября опубликовали в сообществе «Рядом метро Золотая Нива» в социальной сети «ВКонтакте».

Как пишет местная жительница, её возмутило подобное поведение детей.

«Сегодня около 12 дня эти товарищи тыкали палкой в раздавленного голубя и пинали его. После стали бросать его на лобовые стекла машин и капоты... также тыкали этой же грязной палкой под капот машин и все что рядом... это ул. Кошурникова..чьи это дети — родителей прошу поговорить. В след. Раз выйду за шиворот запихаю этого голубя», — рассказала Татьяна Сысоева (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — прим. Сиб.фм).

Под постом другие жители района стали говорить, что отвечать агрессией на поступок детей бесполезно, а кто-то наоборот уверен, что их стоило бы более сурово воспитывать:

«Прям рекламу про ребенка в самолёте и недостаток магния напоминает... Где так и хочется сказать, что звездюлей не хватает», — пишет Анна Никифорова.

Напомним, в середине августа житель Новосибирска нашёл место массовой гибели голубей.