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93 школьника заболели коронавирусом с 1 сентября в Новосибирской области

сегодня 18:13

Фото pixabay.com

Среди учителей 43 случая заражения коронавирусом; на дистанционное обучение переведены 69 классов.

В Новосибирской области с 1 сентября коронавирус выявили у 93 детей. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

С начала учебного года коронавирус выявили у учеников 62 школ. На контроле министерства образования Новосибирской области остаются 77 детей, которые обучаются в 54 школах. На дистанционное обучение в Новосибирской области переведены 69 классов.

Также сообщается, что с 1 сентября коронавирусом заразились 43 учителя в 27 школах.

В детсадах выявили 14 случаев коронавируса у детей в 12 учреждениях.

«Приостановлена деятельность Краснозёрского детского сада № 1. С 18 сентября выявлено 5 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди работников», — также заявили в правительстве.

Полностью приостановлена деятельность двух детских садов и двух структурных подразделений общеобразовательных школ в сельской местности из-за ОРВИ. Общее число заболевших детей – 64 ребёнка. Частично приостановлена деятельность 12 детских садов, в которых закрыто 14 групп. Общее число заболевших детей – 109.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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