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Академия Игоря Крутого получила обвинения в накрутке голосов при выборе участницы «Детского Евровидения-2020»

сегодня 21:07

Фото Instagram

Поклонники нужны каждому артисту; иногда позиция фанатов выходит за все рамки разумного.

Россию на «Детском Евровидении – 2020» будет представлять София Феськова, решили в Академии Игоря Крутого, являющейся официальным организатором Национального отборочного тура. Не успела новость об этом разлететься по медиа, как аккаунт академии в одной из соцсетей потонул под шквалом комментариев от разгневанных фанатов Рутгера Гарехта – второго участника финала.

Академию и самого Игоря Крутого обвиняют в накрутке голосов за Софию, в том, что её победа кем-то проплачена, в «мутных играх» и иных смертных грехах.

Никому нет дела до того, что София полжизни, с пяти лет, занимается вокалом, принимала участие в ряде международных конкурсов; в прошлом году она уже участвовала в национальном отборочном туре, но победить не удалось.

В Варшаве на «Детском Евровидении – 2020» София выступит 29 ноября.

Напомним, 26 сентября стало известно, что новосибирские исполнители участвовали в финале отборочного тура «Детского Евровидения»

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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