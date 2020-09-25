Аномальные холода зимой спрогнозировали в России

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Также ожидаются обильные осадки; температуры последних осенних месяцев будут выше нормы.

В России спрогнозировали неустойчивую погоду грядущей зимой. Об этом говорится в «Вероятностном прогнозе температурного режима в России в отопительный период с октября по март», его публикует Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, на большей части нашей страны в октябре температура будет превышать средние многолетние значения. Тепло задержится в Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях, на большей части Дальневосточного федерального округа.

В ноябре также ожидается теплая погода на Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральном округах. Холода начнут проникать в Россию с территории Чукотки и Магаданской области.

В декабре умеренная погода сохранится в Сибири, на Урале и в Якутии. А вот на Дальнем Востоке будет на несколько градусов холоднее, чем в прошлом году.

В январе придет настоящая холодная зима. Синоптики ожидают, что похолодание коснётся территории Центрального федерального округа, Сибири и Поволжья.

«Февраль ожидается холоднее прошлогоднего на большей части территории Российской Федерации за исключением восточных регионов Дальневосточного федерального округа», — также ожидают в Гидрометцентре.

Что касается осадков, то синоптики также ожидают обильных снегопадов лишь в конце 2020 года.



Напомним, ранее синоптики спрогнозировали снег в сентябре в Новосибирской области.