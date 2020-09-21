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Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию

сегодня 07:30

Фото из открытых источников

Накануне стало известно об обострении в Нагорном Карабахе; по версии местных властей, азербайджанские военные обстреляли город Степанакерт.

В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В Нагорном Карабахе утверждают, что подверглись обстрелу со стороны Азербайджана.

Из-за обострения в Нагорном Карабахе страна переведена на военное положение, передает РИА «Новости».

«Личному составу, приписанному к войскам, призываю явиться в свои территориальные военные комиссариаты», – заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее военное положение и всеобщую мобилизацию объявило руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Напомним, в Нагорном Карабахе погибли более 10 человек.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

война
армения

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