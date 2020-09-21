Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию
Фото из открытых источников
Накануне стало известно об обострении в Нагорном Карабахе; по версии местных властей, азербайджанские военные обстреляли город Степанакерт.
В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В Нагорном Карабахе утверждают, что подверглись обстрелу со стороны Азербайджана.
Из-за обострения в Нагорном Карабахе страна переведена на военное положение, передает РИА «Новости».
«Личному составу, приписанному к войскам, призываю явиться в свои территориальные военные комиссариаты», – заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Ранее военное положение и всеобщую мобилизацию объявило руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Напомним, в Нагорном Карабахе погибли более 10 человек.
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