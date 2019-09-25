«Безответственность врачей»: младенец в Новосибирске может остаться инвалидом после неудачных родов

Фото с сайта pixabay.com и скриншоты из соцсети "Яндекс.Район".

Во время родов врачи допустили ошибку и навредили ребёнку; мать с девочкой находятся в больнице, а доктора утверждают, что не знают, что делать.

Ребёнок остался без мочевого пузыря после врачебной ошибки при родах в Новосибирске. Молодой матери подключили катетер, так как после этого она не может самостоятельно воспользоваться туалетом. Об этом рассказал пользователь «evgeny» в соцсети «Яндекс.Район».

Пользователь заявил, что инцидент произошёл в роддоме №6, который находится в Кировском районе. Свой пост он назвал: «Безответственность 6-го роддома».

«Девушка родила и вот уже 5 дней до сих пор в роддоме из-за того, что врачи что-то нарушили при родах и не знают, что делать, безответственность врачей в этом роддоме и безграмотность может очень сильно навредить. Что делать? Как быть? Из-за какой-то ошибки теперь девочка лежит с катетером, так как мочевой не работает», – написал новосибирец.

Пост быстро получил обратную связь от сибиряков. Под записью высказались десятки новосибирцев. Они рассказали, что в роддоме №6 подобное происходит часто.

«Согласна, роддом отвратительный в плане приема родов, врачи ходят туда-сюда и даже на схватках не подходят и не помогают правильно тужиться. Ходят и улыбаются. Еще и от смены врачей зависит. Если роды платные, то такого ужаса нет. А если обычные роды, то надежда только на себя и благополучный процесс родов. Помогают только в последний момент. Не пошла бы повторно туда рожать!!!», – написала сибирячка под ником «ks».

«Ничего не меняется, в 1979 аналогично моя тогда молодая жена... слава богу живая осталась...», – рассказал новосибирец с ником «Сибиряк..54».

Другие пользователи посоветовали молодым родителям обратиться в Минздрав. Некоторые предложили дойти и до прокуратуры.

Напомним, год назад в Кемерово врач допустил ошибку при родах, из-за которой младенец скончался.