Чем заменить яйца в выпечке рассказала кулинар

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Некоторые не могут есть яйца из-за аллергии или диеты; специалист перечислила продукты, которыми их можно заменить.

Ряд продуктов может заменить яйцо в выпечке. Это будет полезно тем, кто не ест яйца из-за аллергии, диеты, поста, сообщают РИА Новости со ссылкой на кулинара и фуд-фотографа Алию Самохину.

Яйца в тесте соединяют между собой все все компоненты и придают выпечке воздушность и пышность. Заменить их можно с помощью молотого льна. Перемолотые зерна или льняную муку заливают теплой водой в соотношении 1:3, перемешивают, дают постоять пять минут и после добавляют в тесто. Одна ложка льна равна одному яйцу. На вкус такая замена не влияет.

Также вместо яиц можно использовать яблочное пюре. Одно яйцо эквивалентно 50 грамм пюре. Кроме того, подойдет тыквенное или банановое пюре, но они могут повлиять на цвет или вкус выпечки.

Еще яйца заменяют ореховыми пастами. Но это стоит делать, если вас не волнует калорийность конечного блюда.

Напомним, диетолог назвал продукты, способные остановить облысение и ускорить рост волос.