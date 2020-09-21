Чума снова посетила монгольский Алтай

Фото pixabay.com

Мясо диких животных опасно для здоровья; отведавшая сурочьего мяса молодая монголка находится в больнице с подозрением на чуму.

Агентство «Синьхуа» сообщает, что монгольский Алтай стал местом, где предположительно снова зафиксирована бубонная чума. В больнице находится местная жительница, отведавшая сурка. Все контактировавшие с ней 19 человек изолированы.

В Монголии в текущем году обнаружено 19 вероятных эпизодов бубонной чумы, четыре случая подтвердились. Все эпизоды так или иначе связаны с сурками, переносящими эту опасную болезнь. В Горном Алтае введён запрет на сурковую охоту вблизи монгольской границы.

Напомним, 27 сентября в Новосибирске резко выросло число больных коронавирусом.