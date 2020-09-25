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Детские пособия в октябре: на какие выплаты нужно снова подавать заявление

сегодня 12:43

Фото pixabay.com

С 1 октября меняются правила начисления детских пособий и пенсий; некоторые выплаты продлевать автоматически уже не будут.

С 1 октября в России отменяется беззаявительный порядок продления ежемесячных выплат 5000 рублей на детей до трёх лет семьям с низким доходом, введённый из-за коронавируса. Он действовал с 1 апреля до конца сентября. В течение этого времени пособие, которое ежегодно назначается заново, продлевалось автоматически.

Теперь будет действовать следующая схема: выплата, как и ранее, будет устанавливаться до достижения ребёнком возраста одного года. Затем нужно подать новое заявление сначала на срок до достижения ребёнком возраста двух лет, а затем на срок до достижения малышом трёх лет, а также предоставить документы и справки, подтверждающие доход семьи.

Кроме того, в связи с пандемией коронавируса оформленные ранее субсидии продлевались для россиян автоматически в беззаявительном порядке. Однако и эта схема в октябре прекращает работать. Со 2 октября прежний бумажный порядок оформления возвращается. Вновь нужно заранее собирать все документы и подавать заявления.

Автоматическое продление в период коронавируса касалось также ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка. Со 2 октября родителям необходимо сообщать органам соцзащиты и ПФР о смене места жительства или пребывания, а также других обстоятельствах, которые могут повлиять на меру поддержки.

Напомним, с 1 октября все пенсии и пособия россиянам будут перечислять только на карту «МИР».

Автор:
Олеся Сметанникова

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