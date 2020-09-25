Дистанционка: десятки школьников и педагогов заразились коронавирусом в Алтайском крае
Фотографии с сайта pixabay.com и из открытых источников
Коронавирусом заболели десятки школьников и педагогов в Алтайском крае; на дистанционное обучение ушли 31 школа и три детских сада региона.
В Алтайском крае 42 школьника, 14 воспитанников детских садов и 23 сотрудника образовательных учреждений заболели коронавирусом. Такие данные обнародовала сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по региону Ульяна Калинина.
«Если регистрируются случаи заболевания в начальной школе, то класс отправляют на дистанционное обучение. Образовательный процесс не прерывается. Если случаи заболевания выявили в группе дошкольного образовательного учреждения, то дети вместе с воспитателем и младшим персоналом уходят на самоизоляцию», — подчеркнула Калинина.
Так, на дистанционное обучение ушли 31 школа и три детских сада. А всего по новой коронавирусной инфекции на контроле эпидемиологов находится 36 образовательных организаций.
Две школы ушли на карантин из-за отсутствия более 20 % детей, заболевших ОРВИ. Также закрыты 155 классов в 43 школах и 19 групп в 10 детских садах.
Ранее Сиб.фм сообщал, что родители алтайских школьников планируют митинговать против дистанционного обучения.
Напомним, сегодня с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом, госпитализирован глава Алтайского края.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают