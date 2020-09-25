Дистанционка: десятки школьников и педагогов заразились коронавирусом в Алтайском крае

Фотографии с сайта pixabay.com и из открытых источников

Коронавирусом заболели десятки школьников и педагогов в Алтайском крае; на дистанционное обучение ушли 31 школа и три детских сада региона.

В Алтайском крае 42 школьника, 14 воспитанников детских садов и 23 сотрудника образовательных учреждений заболели коронавирусом. Такие данные обнародовала сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по региону Ульяна Калинина.

«Если регистрируются случаи заболевания в начальной школе, то класс отправляют на дистанционное обучение. Образовательный процесс не прерывается. Если случаи заболевания выявили в группе дошкольного образовательного учреждения, то дети вместе с воспитателем и младшим персоналом уходят на самоизоляцию», — подчеркнула Калинина.

Так, на дистанционное обучение ушли 31 школа и три детских сада. А всего по новой коронавирусной инфекции на контроле эпидемиологов находится 36 образовательных организаций.

Две школы ушли на карантин из-за отсутствия более 20 % детей, заболевших ОРВИ. Также закрыты 155 классов в 43 школах и 19 групп в 10 детских садах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что родители алтайских школьников планируют митинговать против дистанционного обучения.

Напомним, сегодня с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом, госпитализирован глава Алтайского края.