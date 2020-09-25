Доллар подорожал до 79 рублей

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Курс евро также приближается к 92 рублям; эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление национальной валюты.

Курс доллара на торгах повысился до 79 рублей. Такие данные приводит Московская биржа.

С момента начала торгов курс американской валюты вырос почти на процент. В последний раз доллар стоил 79 рублей 2 апреля 2020 года.

Курс евро также растет на 0,8 %. На момент написания новости стоимость европейской валюты составляет 91 рубль и 74 копейки.

Рубль дешевеет на фоне вероятного введения санкций против России, а также на фоне рисков второй волны коронавируса.