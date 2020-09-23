Дорогая гречка: в Новосибирске выросли цены на товары первой необходимости

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С начала года рост цен на гречку превысил 30 %, подорожали и другие товары первой необходимости; прокуратура заявила о проверке ценообразования.

Специалисты проанализировали средние розничные цены на товары первой необходимости, включая данные Новосибирскстата, сообщают «Вести Новосибирск». Выяснилось, что с начала года рост цен на гречку превысил 30 %.

На 20 % подорожал сахар, и на 16 % — рис. Насколько такое повышение обосновано — устанавливают прокуроры.

«Прокурорам поручено разобраться в причинах возможного повышения цен крупными ритейлерами. Обратить внимание на поставщиков продукции с точки зрения их аффилированности», — заявил старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Он также подчеркнул, что при наличии оснований будут приняты все меры прокурорского реагирования. В том числе будет рассмотрен вопрос об объявлении предостережений в целях недопущения дальнейшего повышения цен.

Напомним, 23 сентября стало известно, что в России вырастут цены на сигареты и вейпы.