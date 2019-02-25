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Дух баварского фестиваля: новосибирцев позвали отведать фирменные напитки и закуски OKTOBERFEST

сегодня 10:04

Фото предоставлено Российско-Немецким домом в Новосибирске

Российско-Немецкий дом проведёт в Новосибирске традиционной OKTOBERFEST; гостям обещают дух баварского фестиваля и угощения национальными блюдами.

Традиционный сезонный немецкий праздник, по духу и стилистике похожий на знаменитый на весь мир баварский фестиваль, пройдёт в Новосибирске в субботу, 3 октября. Площадки OKTOBERFEST развернутся в просторном дворе НО РНД на Ядринцевской, 68. Об этом сообщили в Российско-Немецком доме.
Сбор гостей назначен на 17:00.
Гостей ждёт этнокультурное театрализованное представление, живые концерты на двух сценах, мастер-классы, игры и викторины с призами. По словам организаторов, не обойдётся и без кулинарных сюрпризов.
«Наши партнёры намерены приготовить рекордное по размерам традиционное немецкое блюдо, которым будут угощены все гости праздника. Что это за блюдо, пока держится в секрете», — уточнили в Российско-Немецком доме.
На территории фуд-корта гостям будут предложены традиционные для OKTOBERFEST немецкие напитки и закуски. Возрастное ограничение: 18+.
Напомним, ранее в Новосибирске прошёл фестиваль немецкой драмы.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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