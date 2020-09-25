Ещё 69 человек заразились коронавирусом в Новосибирске: сообщение оперативного штаба

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Почти 13 тысяч заразившихся выявлено в Новосибирской области; за сутки умерли два пациента.

По данным оперативного штаба, на утро 28 сентября в регионе выявлено 12 999 случаев COVID-19 (+69 за минувшие сутки), в том числе у 768 детей. 11 859 пациентов выздоровели (+41 за сутки).

Скончались ещё два пациента: мужчина, ему было 63 года, и женщина в возрасте 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 441 человек.

В отделениях реанимации находятся 59 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.

Госпитализирован 21 ребёнок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 447.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 525 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 511 272 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 334 жителя региона, 44 017 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 892 обращения, госпитализированы 17 человек.