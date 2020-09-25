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Ещё два человека умерли от коронавируса в Новосибирске

сегодня 12:10

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

За сутки в Новосибирске заразились ещё 69 человек; с начала пандемии умер 441 пациент.

В Новосибирске за последние 24 часа умерли два пациента. Об этом сообщил местный оперштаб.

«Скончались еще два пациента: мужчина, ему было 63 года, и женщина в возрасте 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 441 человек», — говорится в сообщении.

С начала пандемии в регионе коронавирус нашли у 12 999 человек, среди них 768 детей. Всего выздоровело 11 859 пациентов.

В отделениях реанимации находятся 59 человек, к ИВЛ подключены 15 пациентов.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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