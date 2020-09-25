Фестивали и солярии больше не под запретом: в Новосибирской области сняты ещё несколько коронавирусных ограничений

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Правительство региона одобрило новый пакет мер по снятию ограничений, связанных с коронавирусом; при этом режим повышенной готовности пока сохраняется.

В Новосибирской области возобновляется работа учреждений молодёжной политики, гостиниц и соляриев; также разрешается увеличить заполняемость стадионов с 25 до 50 %. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Правительство региона продлило режим повышенной готовности в Новосибирской области по 31 октября и одобрило предлагаемые изменения по снятию ограничений в ряде направлений. Соответствующие документы были одобрены на заседании правительства региона 28 сентября.

Поручение подготовить необходимые документы для нового пакета снятия ограничений было дано губернатором Андреем Травниковым 23 сентября по итогам заседания координационного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Доклад на заседании правительства представил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

В соответствии с подготовленными документами в регионе возобновляется работа соляриев, салонов для снижения веса и похудения, гостиничного бизнеса, работа молодёжных центров. Кроме того, возобновляется проведение мероприятий с участием граждан в сфере выставочной деятельности, работа концертных организаций, фестивалей с очным присутствием граждан при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, а также проведение официальных спортивных соревнований с участием зрителей не более 50 % от общей вместимости места проведения таких мероприятий.

Напомним, в конце сентября новосибирских медиков обучили ставить прививки от коронавируса.