ФК «Новосибирск» – «Динамо-Барнаул»: время матча, где смотреть

Фото Александра Лукина/ФК "Новосибирск"

Новосибирские футболисты сыграют с барнаульским «Динамо» сегодня в 17:00; прямую трансляцию встречи покажет алтайская команда.

Футбольный клуб «Новосибирск» сыграет с «Динамо-Барнаул» сегодня в 17:00 в гостях. Прямой эфир встречи будет доступен на Youtube-канале алтайцев.

Новосибирцы после восьми матчей занимают пятую строчку таблицы. Команда набрала 16 очков. В прошлой игре сибиряки выстояли против лидера группы «КАМАЗа». Зрелищная игра закончилась со счётом 2:2.

В последних матчах «Динамо-Барнаул» поддал и выиграл две встречи. В одной из них соперником алтайцев был «КАМАЗ». Команда отстаёт от «Новосибирска» на три очка и занимает шестое место.

К матчу динамовцы подходят в боевом настроении, и победа позволит им претендовать на место в первой четвёрке таблицы. Тем временем «Новосибирск» может догнать «Тюмень» и «Волгу», которые держатся на втором и третьем месте.

Напомним, юные футболисты из клуба «Новосибирск-2007» стали победителями регионального этапа ДФЛ.