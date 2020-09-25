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Где подключат отопление 28 сентября в Новосибирске: полный список адресов

сегодня 15:46

Фото pixabay.com

В Новосибирске продолжается разворот системы отопления; сегодня стартовал четвёртый этап.

В Новосибирске 28 и 29 сентября проходит четвёртый этап разворота системы отопления. Сиб.фм рассказывает, в квартирах на каких улицах сегодня должны потеплеть батареи.

ТЭЦ-2 (Ленинский вывод):

ул. Ватутина от ул. Новогодней — ул. Вертковской, ул. Немировича-Данченко.

ТЭЦ-2:

ул. Шамшурина, ул. Фабричная, ул. Кубановская, ул. Спартака, Чернышевский спуск, ул. Прибрежная, ул. Владимировская, ул. Ленина, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Мичурина от ул. Орджоникидзе до ул. Фрунзе, ул. Романова до ул. Каменской, ул. Ядринцевская, Комсомольский проспект, ул. Восход, ул. Бориса Богаткова, ул. Гурьевская, ул. Добролюбова, ул. Никитина, ул. Грибоедова, ул. Кирова, ул. 9-го Ноября, ул. 3-го Интернационала, ул. Нижегородская, ул. Кирова, ул. Декабристов.

ТЭЦ-3:

Северо-Чемской жилмассив, ул. Водозабор, ж/м по ул. Петухова (Матрёшкин двор и ЖСК «Старт»).

КРК № 1:

Затулинский ж/м ул. Петухова — ул.Зорге в сторону Советского шоссе

ТЭЦ-4:

ул.Тимирязева, ул. Весенняя, ул. Дачная, ул.Д. Донского, ул.Перевозчикова, ул.Вавилова, ул.Жуковского.

ТЭЦ-5:

ул. Железнодорожная, ул. Нарымская, ул. Челюскинцев, ул. Сибирская, ул. Красноярская, ул. 1905 года, ул. Дмитрия Шамшурина, ул. Омская, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Ленина, ул. Мичурина, ул. Советская, ул. Державина, ул. Крылова, ул. Семьи Шамшиных, ул. Ядринцевская, ул. Холодильная, ул. Сухарная, ул. Тимирязева, ул. Кропоткина, ул. Линейная, ул. Кавалерийская, ул. Деповская, ул. Пулеметная, ул. Галущака, ул. Деповская, ул. Союза Молодежи, ул. Дуси Ковальчук, ул. Ельцовская.

Напомним, 25 сентября Сиб.фм рассказал, в каких домах в центре Новосибирска ещё не потеплели батареи.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

новосибирск
отопительный сезон

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