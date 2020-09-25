Где подключат отопление 28 сентября в Новосибирске: полный список адресов
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В Новосибирске продолжается разворот системы отопления; сегодня стартовал четвёртый этап.
В Новосибирске 28 и 29 сентября проходит четвёртый этап разворота системы отопления. Сиб.фм рассказывает, в квартирах на каких улицах сегодня должны потеплеть батареи.
ул. Ватутина от ул. Новогодней — ул. Вертковской, ул. Немировича-Данченко.
ул. Шамшурина, ул. Фабричная, ул. Кубановская, ул. Спартака, Чернышевский спуск, ул. Прибрежная, ул. Владимировская, ул. Ленина, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Мичурина от ул. Орджоникидзе до ул. Фрунзе, ул. Романова до ул. Каменской, ул. Ядринцевская, Комсомольский проспект, ул. Восход, ул. Бориса Богаткова, ул. Гурьевская, ул. Добролюбова, ул. Никитина, ул. Грибоедова, ул. Кирова, ул. 9-го Ноября, ул. 3-го Интернационала, ул. Нижегородская, ул. Кирова, ул. Декабристов.
Северо-Чемской жилмассив, ул. Водозабор, ж/м по ул. Петухова (Матрёшкин двор и ЖСК «Старт»).
Затулинский ж/м ул. Петухова — ул.Зорге в сторону Советского шоссе
ул.Тимирязева, ул. Весенняя, ул. Дачная, ул.Д. Донского, ул.Перевозчикова, ул.Вавилова, ул.Жуковского.
ул. Железнодорожная, ул. Нарымская, ул. Челюскинцев, ул. Сибирская, ул. Красноярская, ул. 1905 года, ул. Дмитрия Шамшурина, ул. Омская, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Ленина, ул. Мичурина, ул. Советская, ул. Державина, ул. Крылова, ул. Семьи Шамшиных, ул. Ядринцевская, ул. Холодильная, ул. Сухарная, ул. Тимирязева, ул. Кропоткина, ул. Линейная, ул. Кавалерийская, ул. Деповская, ул. Пулеметная, ул. Галущака, ул. Деповская, ул. Союза Молодежи, ул. Дуси Ковальчук, ул. Ельцовская.
Напомним, 25 сентября Сиб.фм рассказал, в каких домах в центре Новосибирска ещё не потеплели батареи.
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