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Главные ошибки правильного питания назвал доктор Мясников

сегодня 09:00

Фото pixabay.com

Часть кисломолочных продуктов бесполезна для микрофлоры кишечника; также лучше заменить смузи цельными овощами и фруктами.

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что ряд «полезных» продуктов мешает соблюдению правильного питания. Об этом специалист сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, кисломолочные продукты с длительном сроком хранения не содержат прибиотиков. Такие продукты не несут пользы для кишечника.

Также медик отметил, что смузи бывают вредными для организма, поскольку в них много сахара. Лучше есть цельные плоды овощей и фруктов.

Кукурузные хлопья и полента, по его мнению, являются «чистым крахмалом». В них нет клетчатки — только углеводы. Сладости с фруктозой вместо обычного сахара мясников также раскритиковал. Он подчеркнул, что фруктоза повышает уровень инсулина и содействует развитию ожирения и диабета.

Напомним, диетолог назвала продукты, ускоряющие рост волос.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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доктор Мясников

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