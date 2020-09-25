Главные ошибки правильного питания назвал доктор Мясников
Фото pixabay.com
Часть кисломолочных продуктов бесполезна для микрофлоры кишечника; также лучше заменить смузи цельными овощами и фруктами.
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что ряд «полезных» продуктов мешает соблюдению правильного питания. Об этом специалист сообщил в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, кисломолочные продукты с длительном сроком хранения не содержат прибиотиков. Такие продукты не несут пользы для кишечника.
Также медик отметил, что смузи бывают вредными для организма, поскольку в них много сахара. Лучше есть цельные плоды овощей и фруктов.
Кукурузные хлопья и полента, по его мнению, являются «чистым крахмалом». В них нет клетчатки — только углеводы. Сладости с фруктозой вместо обычного сахара мясников также раскритиковал. Он подчеркнул, что фруктоза повышает уровень инсулина и содействует развитию ожирения и диабета.
Напомним, диетолог назвала продукты, ускоряющие рост волос.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают