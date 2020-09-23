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Главу Алтайского края госпитализировали с двусторонней пневмонией

сегодня 14:24

Фото пресс-службы правительства Алтайского края

Виктора Томенко госпитализировали с пневмонией; ранее у губернатора нашли коронавирус.

Губернатор Алтайского края Виктора Томенко госпитализирован в больницу. У чиновника нашли двухстороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом, говорится в Telegram-канале правительства региона.

По данным канала, чиновник лежит в краевой клинической больнице. Тест на коронавирус в настоящее время у Томенко отрицательный.

О заражении губернатора стало известно 22 сентября.

Напомним, 23 сентября заражённый коронавирусом Виктор Томенко рассказал о своём самочувствии.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

Алтайский край
Виктор Томенко

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