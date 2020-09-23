Главу Алтайского края госпитализировали с двусторонней пневмонией
Фото пресс-службы правительства Алтайского края
Виктора Томенко госпитализировали с пневмонией; ранее у губернатора нашли коронавирус.
Губернатор Алтайского края Виктора Томенко госпитализирован в больницу. У чиновника нашли двухстороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом, говорится в Telegram-канале правительства региона.
По данным канала, чиновник лежит в краевой клинической больнице. Тест на коронавирус в настоящее время у Томенко отрицательный.
О заражении губернатора стало известно 22 сентября.
Напомним, 23 сентября заражённый коронавирусом Виктор Томенко рассказал о своём самочувствии.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают