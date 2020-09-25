Главу Красноярского края подозревают в связи с сектой Виссариона

Фото РЕН ТВ и из открытых источников

Губернатора Александра Усса заподозрили в связях с общиной Виссариона; в Сети появилось фото главы региона и сектантов.

Губернатора Александра Усса заподозрили в «деловых связях» с Виссарионом. РЕН ТВ обнародовало фото, на котором глава края запечатлён в компании сектантов.

Как сообщает «ИА Хакасия», ссылаясь на собственные источники, одно из направлений работы следственной бригады — сбор улик, свидетельских показаний, касающихся деловых связей верхушки виссарионовских лесорубов, мастеров деревообработки с красноярской элитой, а также сомнительное использование бюджетных средств для их поддержки и укрепления дружбы.

Известно, что именно виссарионовцы построили Александру Уссу резиденцию в Подмосковье, усадьбу в Балахтинском районе.

Усс через компанию «КрасЭко» неоднократно нанимал мастеров церкви последнего завета. В частности, они возводили гостевое подворье Успенского монастыря – благотворительное детище губернатора, дар для патриарха. «КрасЭко» же по поручению Усса нанимало виссарионовцев для ремонта храма в посёлке Манский и для выполнения массы других подрядов.

Напомним, один из руководителей секты Виссариона пожаловался на жестокость при задержании.