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Главу Красноярского края подозревают в связи с сектой Виссариона

сегодня 17:13

Фото РЕН ТВ и из открытых источников

Губернатора Александра Усса заподозрили в связях с общиной Виссариона; в Сети появилось фото главы региона и сектантов.

Губернатора Александра Усса заподозрили в «деловых связях» с Виссарионом. РЕН ТВ обнародовало фото, на котором глава края запечатлён в компании сектантов.

Как сообщает «ИА Хакасия», ссылаясь на собственные источники, одно из направлений работы следственной бригады — сбор улик, свидетельских показаний, касающихся деловых связей верхушки виссарионовских лесорубов, мастеров деревообработки с красноярской элитой, а также сомнительное использование бюджетных средств для их поддержки и укрепления дружбы.

Известно, что именно виссарионовцы построили Александру Уссу резиденцию в Подмосковье, усадьбу в Балахтинском районе.

Усс через компанию «КрасЭко» неоднократно нанимал мастеров церкви последнего завета. В частности, они возводили гостевое подворье Успенского монастыря – благотворительное детище губернатора, дар для патриарха. «КрасЭко» же по поручению Усса нанимало виссарионовцев для ремонта храма в посёлке Манский и для выполнения массы других подрядов.

Напомним, один из руководителей секты Виссариона пожаловался на жестокость при задержании.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Красноярский край
Усс Александр
Виссарион

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