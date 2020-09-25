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Гороскоп от Павла Глобы на 28 сентября 2020 года: посвятите день семье и дому

сегодня 08:44

Фото pixabay.com

Астролог советует сосредоточиться на домашних делах; сегодня отличное время для медитаций.

Сегодняшний день не располагает к напряжённому труду, активной социальной деятельности. Лучше всего посвятить себя семье и дому, показаны все виды ремёсел и рукоделия. Благоприятное время для сглаживания ссор и конфликтов, установления мира. Полезно побывать у воды, смотреть на воду. Хорошее время для медитаций и интуитивных прозрений. Будьте внимательны к животным, домашним питомцам, которые сегодня могут проявляться весьма эмоционально.

Медицина
Болезнь этого дня быстро уйдёт, но в будущем может периодически повторяться, отследите эти интервалы времени, и она не застигнет врасплох. Не рекомендуется лечить заболевания нервной системы, органов зрения и слуха. Показано лечение болезней спины, заболеваний сердца и сердечнососудистой системы. Возможно обострение болезней голеней, уменьшите нагрузки на них.

Приметы
По поведению животных в этот день судят, как к вам относятся люди. Быть облаянным собакой – к неприятностям. Кошка оцарапала вас – к катастрофе. Если вы неожиданно попали под дождь и промокли – к счастью и удаче. Найти осколок зеркала к прояснению запутанной ситуации. Если на вас упадет перо птицы, то скоро вы получите благую весть или встретите старого друга. Найти мелкую монету, особенно гербом вверх – знак удачного решения проблем.

Сновидения
Вещие сны. Хорошо видеть животных и птиц. Плавать в воде – к освобождению от болезней. Примерять новые одежды – к богатству и укреплению семьи, для женщин – к беременности. Летать во сне – к обретению сил и новых друзей. Видеть во сне себя в зеркале – к разоблачению тайн. А вот увидеть себя голым – к болезни и неудачам. Огонь снится к потере сил, страданиям. Холод и зима снятся сегодня к печали и неудачам.

Пища
Хорошо пить натуральные соки, компоты, ключевую воду, а также белое вино. Ритуальная пища – кисели: овсяный, гороховый, ячменный. Не желательно есть трудно перевариваемую пищу, а также орехи и мед.

Одежда
Предпочтите сегодня неяркие, размытые тона, благоприятны синий и серебристый цвета. Откажитесь от желтого и оранжевого.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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