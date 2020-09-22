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Известный актер из «Антикиллера» и «ДМБ» внезапно умер молодым

сегодня 10:01

Из открытых источников

Актер умер от сердечного приступа; точные обстоятельства смерти Никиты Логинова выясняет полиция.

Известный российский актер Никита Логинов внезапно скончался накануне вечером. Информацию публикует «Пятый канал».

Никита Логинов вышел из театра «Около дома Станиславского» накануне вечером упал замертво. По предварительным данным, у актера случился сердечный приступ, смерть наступила мгновенно. В театре Логинов был руководителем художественно-постановочной части.

На место гибели артиста приехали сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства трагедии. Логинов скончался на 57-м году жизни.

Никита Логинов снимался в таких фильмах как «Антикиллер», « Московская сага», а также в отечественных сериалах – «Пятая стража», «ДМБ», «Москва. Три вокзала» и ряду других.

Напомним, актёр Сергей Пускепалис ранее сообщил, что заразился коронавирусом.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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