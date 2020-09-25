Как перевести выплаты и пособия на карту «МИР»

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Детские пособия и пенсии с 1 октября будут зачисляться по-новому; все социальные выплаты будут приходить только на карточку «МИР».

Большинство социальных выплат с начала октября не будет зачисляться на карты других платёжных систем. Чтобы продолжать получать пособия, нужно обратиться в любой банк-эмитент системы «МИР», оформить карту, подать реквизиты в учреждение, делающее выплату.

Кому нужно переходить на карту «МИР»

Это нужно сделать получателям социальных пособий и выплат (детские пособия, пособия по безработице и т. п.), ранее указывавших реквизиты карт других платёжных систем. Государство планировало перевести все пособия на карты «МИР» ещё с июля 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса была сделана отсрочка до конца сентября. С 1 октября банк откажет в зачислении социального пособия, если у получателя будет не карта «МИР», а платёжное средство или счёт другой системы (например, ВИЗА, Мастеркард).

В перечень выплат, которые будут переводиться только на карту «МИР», входят пенсии, пособия безработным, пособия ФСС, все виды пособий и выплат для семей с детьми, компенсации для граждан, пострадавших от радиации. Если на данный момент у получателя уже есть карта «МИР» и её реквизиты представлены для выплаты, заново обращаться в банк и открывать новый счёт не нужно.

Как и где оформить карту «МИР»

Российская платёжная система «МИР» работает почти со всеми банками-эмитентами страны. Чтобы заказать карту, нужно обратиться в банк с заявлением об открытии счёта. В зависимости от типа карты и условий обслуживания срок её изготовления может составить от одного дня до 1-2 недель.

Даже если карта не выдаётся сразу на руки, банк выдаст распечатку с реквизитами привязанного счёта. Их нужно представить в ПФР, орган соцзащиты или другое учреждение, выплачивающее пособие. Когда карта будет готова, деньги можно снимать в банкоматах или через операционные кассы банка. Также до изготовления карты деньги можно снять со счёта непосредственно в банке.

Если на 1 октября в учреждении, выплачивающим социальные пособия, не будут данных о карте «МИР», перевод будет отклонён. Недополученная сумма будет перечислена сразу после подачи надлежащих реквизитов, поэтому пособие не аннулируется.

Напомним, с 1 октября россиян ждут и другие изменения.