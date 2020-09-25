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Коечный фонд для больных коронавирусом в Алтайском крае вырастет в 1,5 раза

сегодня 23:05

Фото pixabay.com

Даже если вторая волна COVID-19 не будет объявлена официально, к ней стоит приготовиться; наличие свободных коек для приёма больных коронавирусом – это важно.

В Алтайском крае до конца недели вырастет в 1,5 раза фонд коек для больных коронавирусом, рассказал на пресс-конференции региональный министр здравоохранения Дмитрий Попов. В настоящее время под госпитализацию больных COVID-19 выделено более 2 000 коек. При этом госпитализировано к коронавирусом чуть больше тысячи человек, ещё столько же имеют симптомы вирусной пневмонии и сопутствующих заболеваний.

Увеличение коечного фонда вызвано ухудшением ситуации по коронавирусу в Барнауле, Бийске и Рубцовске, пояснил Попов.

По данным регионального оперштаба, в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 13 635 жителей, выздоровели — 12 141 человек и скончалось 472.

Напомним, 28 сентября Роспотребнадзор сообщил, что коронавирус ослабевает.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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здоровье
коронавирус

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