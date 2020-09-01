Когда ждать результаты: сроки ремонта дворов в Новосибирске перенесены

Фотографии Густаво Зырянова / Сиб.фм

Утверждены изменения в адресном перечне по благоустройству; некоторые многоквартирные дома исключены из списка.

Общественная комиссия по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018–2022 годы утвердила изменения в адресном перечне многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в следующем году.

С 2020 года в связи с изменениями в федеральном законодательстве при выборе работ из дополнительного перечня жители дворов должны обеспечить софинансирование в размере не менее 20 %. Решения о софинансировании принимались на общем собрании собственников. Так, в перечень на 2021 год изначально были включены 47 дворовых территорий, на которых расположены 75 многоквартирных домов.

На все дворовые территории разработали дизайн-проекты и проектно-сметную документацию. Жители многоквартирных домов на улице Сибиряков-Гвардейцев, 22 и 24, имеющих один двор, на общем собрании собственников приняли решение о разделении дворовой территории – в программу на следующий год включат оба двора.

Вопрос благоустройства пяти дворовых территорий многоквартирных домов (ул. Адриена Лежена, 15; 1-й Краснодонский переулок, 9; ул. Челюскинцев, 30 и 18/1; ул. Республиканская, 13; ул. Грибоедова, 32, 32/3 и 34) требует дополнительной проработки. В связи с этим дворовые территории планируется включить в адресный перечень на 2022 год.

Жители многоквартирных домов двух дворов на общем собрании собственников приняли решение об отказе от софинансирования работ и участия в программе (проспект Дзержинского, 37, 35 и 41; ул. Гурьевская, 37). Эти объекты исключили из адресного перечня дворов, подлежащих благоустройству в 2021 году.

На общественных обсуждениях дизайн-проектов четырёх дворовых территорий (ул. Объединения, 68 и 60; ул. Объединения, 35/1; ул. Столетова, 16 и 18; ул. Объединения, 96, 96/1, 98 и 100) собственники домов выбрали только работы по ремонту асфальтобетонных покрытий. В связи с существенными финансовыми затратами на разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы эти объекты исключили из адресного перечня на 2021 год. Но они будут учтены при формировании адресного перечня на 2021 год в рамках реализации программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска».

Учитывая эти изменения, общественная комиссия утвердила адресный перечень на 2021 год, который теперь включает в себя 37 дворовых территорий (54 МКД).

Напомним, 1 сентября заявили о ремонте трёх парков Новосибирска до конца текущего года.