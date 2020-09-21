Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября
Фото оперативного штаба
Ещё 76 новосибирцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 за прошедшие сутки скончались четыре пациента.
По состоянию на 28 сентября в Новосибирской области зарегистрировано 12 930 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 76 человек.
Как сообщили в оперативном штабе региона, среди заражённых 762 — это дети.
В стационарах скончались четыре пациента. мужчины в возрасте 52, 53 и 63 лет, а также женщина в возрасте 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 439 человек.
В отделениях интенсивной терапии находятся 49 человек. На ИВЛ – 11 пациентов.
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