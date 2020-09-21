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Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября

сегодня 01:05

Фото оперативного штаба

Ещё 76 новосибирцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 за прошедшие сутки скончались четыре пациента.

По состоянию на 28 сентября в Новосибирской области зарегистрировано 12 930 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 76 человек.

Как сообщили в оперативном штабе региона, среди заражённых 762 — это дети.

В стационарах скончались четыре пациента. мужчины в возрасте 52, 53 и 63 лет, а также женщина в возрасте 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 439 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 49 человек. На ИВЛ – 11 пациентов.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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