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Кому не проиндексируют пенсию в 2021 году

сегодня 14:50

Фото pixabay.com

В следующем году собираются проиндексировать пенсии; данная мера не коснётся работающих пенсионеров.

Власти России заявили, что пенсии работающих пенсионеров проиндексированы не будут. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

По словам чиновника, пенсия работающих граждан не будет пересчитана, поскольку они получают зарплату, которая индексируется.

Силуанов отметил, что средняя зарплата растёт, соответственно, заработок работающих пенсионеров тоже увеличивается.

Ранее проиндексировать выплаты работающим пенсионерам предлагали депутаты от от ЛДПР, «Справедливой России», КПРФ. Но пока правительство не поддерживает эти инициативы.

Напомним, стало известно, кому положена вторая пенсия.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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пенсия

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