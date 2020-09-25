Кому положена вторая пенсия

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Некоторые категории граждан получают две пенсии; в основном это военнослужащие и члены их семей.

Ряд категорий граждан имеет право получать две пенсии. Об этом сообщило агентство «ПРАЙМ» со ссылкой на адвоката бюро «Мусаев и партнёры» Надежду Ермолаеву.

По словам эксперта, сразу две пенсии могут получать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы.

Военнослужащие, получившие травму из-за военных действий, могут потом получать пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости. Это правило также действует для ветеранов Великой Отечественной войны или граждан, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Родители и вдовы военнослужащих, больше не вступившие в брак, могут одновременно получать пенсию по потере кормильца и страховую пенсию по старости или по инвалидности. Аналогично это правило распространяется на нетрудоспособных членов семьи ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и членов семей погибших лётчиков-космонавтов.

Напомним, озвучен график индексации пенсий до 2024 года.