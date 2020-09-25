Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 29 сентября – скандал вокруг «оксфордской» вакцины, продление карантина в Азербайджане, обвинение США и открытие вирусолога

Фотографии с сайтов pixabay.com и globallookpress.com

Скандал вокруг «оксфордской» вакцины, продление карантина в Азербайджане, обвинение США, открытие вирусолога; эти и другие новости – в событиях дня на Сиб.фм.

К 29 сентября количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 33 354 981 человек, из которых 1 008 398 умерли, 24 838 095 выздоровели.

Скандал вокруг «оксфордской» вакцины

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca остаётся в эпицентре скандала, связанного с результатами испытаний новейшей вакцины от коронавируса.

Испытания британской вакцины были приостановлены из-за симптомов серьёзного заболевания, появившегося у одного из волонтёров, сделавших прививку. Однако разработчики препарата отрицают прямую связь между вакцинацией и появившимся заболеванием.

Как пишет CNN, теперь специалисты требуют раскрыть диагноз двух добровольцев, у которых были выявлены необычные симптомы.Однако создатели лекарства заявляют, что раскрыть информацию не могут по причине конфиденциальности и медицинской тайны.

Ранее в СМИ появилась информация, что у одного из добровольцев, испытывавших на себе новую вакцину, обнаружили воспаление спинного мозга, что и послужило причиной приостановки испытаний.

«Спутник V» доставлена в Белоруссию

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» привезли в Белоруссию. Врачи проводят скрининг добровольцев, которые в числе первых получат прививку, передает «Sputnik Беларусь».

Вакцинирование добровольцев планируется начать 1 октября. Российская сторона профинансирует клиническое исследование с участием 100 человек.

Так, Белоруссия стала первой страной, где стартовали клинические исследования «Спутник V» после регистрации вакцины в России.

Основная «хитрость» коронавируса

Американский вирусолог Шэйн Кротти заявил изданию Bloomberg, что ключевая «хитрость» вируса SaRS-Cov-2 – это замедление иммунного отклика на вторжение патогена.

Учёный также уточнил, что нарушение интерферонного ответа сказывается и на тяжёлом течении болезни. По мнению Кротти, он может быть нарушен из-за генетических отклонений или нежелательных антител.

Продление карантина в Азербайджане

Правительство Азербайджана продлило особый карантинный режим из-за пандемии коронавируса до 2 ноября. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Российский экономист обвинил США

Ответственность за создание коронавируса и его последующее распространение в мире лежит на США. Об этом заявил глава Евразийского Аналитического клуба Никита Мендкович.

Российский экономист считает, что разработку проекта по созданию вируса начали ещё в 2017 году в расположенных на территории Казахстана лабораториях. Выбор места был обусловлен близостью к границам КНР, с которой они планировали вести бактериологическую войну.

Рабочее название проекта – «KZ-33». По словам Мендковича, финансирование велось правительством США. Сам возбудитель вируса обнаружили у летучих мышей, обитающих в пещерах на территории Казахстана.

Отметим, что Мендкевич не уточнил свои источники, сославшись на «имеющиеся в распоряжении доказательства».

Напомним, вчера врач дал 5 советов по защите от коронавируса.