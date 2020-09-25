Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 13:00 28 сентября

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

За сутки в реанимации Новосибирской области попали десять пациентов с коронавирусом; с помощью аппарата ИВЛ дышат 15 больных.

По данным оперативного штаба, на утро 28 сентября в регионе выявлено 12 999 случаев COVID-19. За последние сутки заразились 69 человек.

Как сообщили медики, в стационарах скончались ещё два пациента: мужчина, ему было 63 года, и женщина в возрасте 80 лет.

Всего в регионе от коронавируса умер 441 человек.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 59 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.

«Госпитализирован 21 ребёнок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 447. В больницы районов госпитализированы 525 пациентов», — сказали в штабе.

Всего в Новосибирской области сделано 511 272 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 334 жителя региона, 44 017 человек сняты с меднаблюдения.

Напомним, с сегодняшнего дня СибАГС перевели на дистанционное обучение.