Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 29 сентября – новые правила госпитализации и меры поддержки, карантин в школах и пикеты врачей

Фотографии с сайтов pixabay.com и wikipedia.org, профсоюза медработников «Действие», а также Михаила Докунина и Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новые правила госпитализации и меры поддержки, карантин в школах, а также пикеты врачей; эти и другие главные новости дня в обзоре Сиб.фм.

К 29 сентября количество заражённых коронавирусной инфекцией в России составило 1 159 573 человека, из которых 20 385 — умерли, 945 920 — выздоровели.

Ограничения до 2022 года

В России могут сохранить ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, до 2022 года. Об этом заявила депутат Государственной думы Татьяна Соломатина.

В интервью «Известиям» депутат сообщила, что о полном снятии ограничений можно будет говорить, когда иммунитет к COVID-19 выработается у 60-70 % населения. На это, по мнению Соломатиной, может уйти до двух лет.

При этом замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что по мере распространения коронавирусной инфекции вирус постепенно ослабевает.

По мнению специалиста, такая тенденция снижает вероятность пессимистичного сценария развития ситуации с пандемией.

Школы на карантине

В настоящее время на дистанционный формат работы в России переведены 95 школ. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.

«Мы ведём ежедневный мониторинг ситуации по школам, видим количество отдельных классов, которые закрываются на карантин на 5, 7 или 14 дней. Видим и количество школ, которые перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса, на сегодняшний день их 95»,— сказал Глушко в интервью «ТАСС».

По словам чиновника, число школ, переходящих на дистанционную работу, растёт «очень незначительно».

Новые меры поддержки экономики

Вторая волна коронавируса может привести к необходимости применения новых мер поддержки экономики России. Об этом заявил сегодня глава Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу RT.

«Очевидно, что грядут новые ограничения, но, скорее всего, их будет мало и они будут носить рекомендательный характер. Посмотрим, конечно, что будет дальше, но сейчас люди сами будут бояться ходить в рестораны и магазины, уменьшится количество пользующихся транспортом, и в ряде отраслей вновь возникнут экономические сложности. В этом смысле, я считаю, что нужны будут новые меры поддержки экономики», — отметил Кудрин.

Новые правила госпитализации

Правила, которым должны следовать больницы во время эпидемии коронавируса, теперь касаются лечения пациентов не только с COVID-19 и пневмонией, но и с тяжёлыми и осложнёнными формами гриппа. Новая редакция соответствующего приказа Минздрава вступила в силу сегодня.

Пациентам с признаками ОРВИ кроме теста на коронавирус также будут проводить анализы на грипп. До получения результатов больных будут держать в боксах или палатах со шлюзом. Если тест на COVID-19 будет отрицательным, пациента с гриппом переведут в двух- или четырёхместную палату. Если коронавирус подтвердится, пациента отправят лечиться в профильную больницу.

Врачи заявили о неготовности больниц

Большинство российских врачей (57 %) считают, что медучреждения не справятся со второй волной коронавируса. О готовности лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) к новому всплеску заболеваемости сообщают 11 % опрошенных. Данные опроса приводят RNC Pharma и «Доктор на работе».

При этом более трети медиков уверены, что в критической ситуации их снова «будут бросать на амбразуру».

Среди основных проблем респонденты назвали дефицит врачей и младшего медперсонала, нехватку средств индивидуальной защиты, проблемы со стимулирующими выплатами за работу с заражёнными.

Пикеты «Заплатите за COVID»

В выходные в разных городах страны прошли пикеты «Заплатите за COVID». Медработники требуют выплат за работу с пациентами с коронавирусом.

В некоторых городах врачам не разрешили провести акции из-за режима повышенной готовности. В Кремле сообщили, что причины проблем с назначением выплат, «как правило, технические».

Напомним, сегодня учёные дали прогноз по выходу России на плато по заболеваемости COVID-19.