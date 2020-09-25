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«Коронавирусные» ограничения в России могут продлить до 2022 года

сегодня 13:35

Pixabay.com

Основная мера защиты от COVID-19 – масочный режим; ограничения сохранятся до приобретения иммунитета у 60% населения.

В России могут сохранить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, до 2022 года. Об этом заявила депутат Государственной думы Татьяна Соломатина.

В интервью «Известиям» депутат заявила, что о полном снятии ограничений можно будет говорить, когда иммунитет к COVID-19 выработается у 60-70% населения. На это, по мнению депутата, может уйти до двух лет.

«Мы расслабились. Перестали носить маски, соблюдать дистанцию. Поэтому я не могу гарантировать, что второй волны коронавируса не будет», — пояснила парламентарий.

Напомним, в Новосибирской области за сутки выявили еще 69 пациентов с коронавирусом.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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