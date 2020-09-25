«Коронавирусные» ограничения в России могут продлить до 2022 года
Pixabay.com
Основная мера защиты от COVID-19 – масочный режим; ограничения сохранятся до приобретения иммунитета у 60% населения.
В России могут сохранить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, до 2022 года. Об этом заявила депутат Государственной думы Татьяна Соломатина.
В интервью «Известиям» депутат заявила, что о полном снятии ограничений можно будет говорить, когда иммунитет к COVID-19 выработается у 60-70% населения. На это, по мнению депутата, может уйти до двух лет.
«Мы расслабились. Перестали носить маски, соблюдать дистанцию. Поэтому я не могу гарантировать, что второй волны коронавируса не будет», — пояснила парламентарий.
Напомним, в Новосибирской области за сутки выявили еще 69 пациентов с коронавирусом.
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