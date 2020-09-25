Кредитные карты россиян оказались под угрозой

Фото pixabay.com

Банки опасаются поправок в закон о кредитах; кредитные учреждения могут отказаться от выдачи кредитных карт вовсе

Российские банки заявили об угрозе для кредитных карт россиян. Власти предложили ужесточить наказание за навязывание заёмщикам дополнительных услуг.

Банкиры, в свою очередь, заявили о неточностях в формулировках в грядущих поправках в закон «О потребительском кредите». Банкам хотят запретить выдавать кредиты с условием взятия клиентами дополнительных услуг, например, покупки страховки. Если право клиента на «свободный выбор» будет нарушено, то клиент сможет рассчитывать на возмещение ущерба. Кредитор должен будет вернуть клиенту стоимость дополнительной услуги в двукратном размере.

Банки считают, что в случае принятия поправок с такими формулировками баланс интересов нарушится, а права клиентов будут сильно расширены.

В качестве предупреждения банки, которые выдают кредитные карты, заявили о грядущей нерентабельности этого сегмента. Выдача их сократится в пользу выдачи кредитов наличными. Это негативно отразится на интересах клиентов и снизит долю безналичных расчётов в экономике.