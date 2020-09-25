Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Кредитные карты россиян оказались под угрозой

сегодня 14:45

Фото pixabay.com

Банки опасаются поправок в закон о кредитах; кредитные учреждения могут отказаться от выдачи кредитных карт вовсе

Российские банки заявили об угрозе для кредитных карт россиян. Власти предложили ужесточить наказание за навязывание заёмщикам дополнительных услуг.

Банкиры, в свою очередь, заявили о неточностях в формулировках в грядущих поправках в закон «О потребительском кредите». Банкам хотят запретить выдавать кредиты с условием взятия клиентами дополнительных услуг, например, покупки страховки. Если право клиента на «свободный выбор» будет нарушено, то клиент сможет рассчитывать на возмещение ущерба. Кредитор должен будет вернуть клиенту стоимость дополнительной услуги в двукратном размере.

Банки считают, что в случае принятия поправок с такими формулировками баланс интересов нарушится, а права клиентов будут сильно расширены.

В качестве предупреждения банки, которые выдают кредитные карты, заявили о грядущей нерентабельности этого сегмента. Выдача их сократится в пользу выдачи кредитов наличными. Это негативно отразится на интересах клиентов и снизит долю безналичных расчётов в экономике.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

0

Теги

финансы

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

117262
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
38917
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
26375
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
22035
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21288
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
20718
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября
20308
Чума снова посетила монгольский Алтай