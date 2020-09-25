Кто может претендовать на вторую пенсию, рассказал юрист

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Получение двух пенсий сразу предусмотрено законодательством; список потенциальных получателей второй пенсии достаточно обширный.

Эксперт рассказала, кто из россиян может претендовать на вторую пенсию. Заявление сделала адвокат Надежда Еромалева агентству «Прайм».

На втору пенсию, по словам эксперта, могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, а также родители и вдовы военнослужащих, которые погибли во время службы в армии.





Получение второй пенсии предусмотрено законодательством о государственном пенсионном обеспечении. Чаще всего претендовать на вторую пенсию могут именно военные. Среди них те, кто получил инвалидность во время службы – они получат как пенсию по старости, так и пенсию по инвалидности.

Аналогичные правила получения второй пенсии действуют в отношении лиц, которые являются ветеранами Великой Отечественной войны, а также награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда». Эти лица также получат пенсию по инвалидности и пенсию по старости.

Правила государственного пенсионного обеспечения действуют и в отношении семей ликвидаторов аварии на чернобыльской АЭС и семей погибших летчиков-космонавтов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как вырастут пенсии в 2021 году.