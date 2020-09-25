Куда можно улететь из России за границу в октябре 2020: полный список стран

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Россия продолжает поэтапно возобновлять международное авиасообщение; список стран пополняется с учётом эпидемиологической обстановки и решений органов власти.

Вылеты пока доступны только из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска. Решение о возобновлении авиарейсов с каждой страной оформляется распоряжением премьер-министра России Михаила Мишустина.

По состоянию на конец сентября 2020 года россиянам разрешено вылетать за границу в следующие страны:

Беларусь (Минск) — с 21 сентября

Великобритания (Лондон) — с 1 августа

Греция (Афины, Салоники, Крит) — с 7 сентября

Египет (Каир) — с 3 сентября

Казахстан (Нур-Султан) — с 21 сентября

Киргизия (Бишкек) — с 21 сентября

Мальдивы (Мале) — с 3 сентября

Марокко (Касабланка) — с 10 сентября

ОАЭ (Дубай) — с 7 июля

Танзания (прямых рейсов нет, но можно лететь с пересадками) — с 1 августа

Турция (Анкара, Стамбул) — с 1 августа

Турция (Анталья, Алания, Бодрум, Даламан) — с 10 августа

Хорватия (Дубровник, Сплит) — с 15 июня

Черногория (Тиват) — с 3 августа

Швейцария (Женева) — с 15 августа

Южная Корея (Сеул) — с 27 сентября

В некоторые страны авиасообщение пока не возобновлено, но россиян туда впустят при полёте с пересадкой. Например, в этот список входит Кения, куда россияне могут полететь через Стамбул.

Для полётов в большинство перечисленных стран необходимо иметь справку об отсутствии коронавируса, полученную не позже 2-3 дней до вылета. Некоторые страны (например, Египет) предлагают сделать экспресс-тест прямо в аэропорту.

При этом на сайтах авиакомпаний или интернет-агрегаторах можно найти и приобрести билеты в другие страны, куда полёты пока закрыты. До официального открытия авиасообщения с такими странами покупать билеты не имеет смысла. Даже если рейс не будет отменён, вылет разрешат только гражданам других государств, возвращающихся из России. Вернуть деньги за такие билеты будет практически невозможно, так как покупатель был обязан заранее знать о введённых запретах и ограничениях.

Куда можно улететь из России за границу в октябре 2020 года

В перечисленные выше государства можно будет улететь также в октябре 2020 года. Последние новости о возобновлении авиасообщения касались Южной Кореи, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Возможно, список стран, открывших границы для россиян, будет пополняться. Переговоры о начале полётов в октябре ведутся примерно с 30 странами, однако окончательное решение будет принято позже. Страны ЕС пока не включили Россию в единый список государств, чьи граждане могут пересекать границы.

Напомним, в сентябре число выявленных случаев коронавируса в России снова начало расти.