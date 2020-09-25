Кузбасский ГТУ ушёл на удалёнку из-за коронавируса

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В Кемеровской области один из крупнейших вузов перевели на дистанционный режим работы; такое решение принял ректор.

Ректор Кузбасского государственного технического университета Андрей Кречетов подписал приказ о переходе вуза на дистанционное обучение.

Документ был подписан ещё 25 сентября. С сегодняшнего дня, 28 сентября, часть учебного процесса переводится в дистанционный режим, в связи с чем будет меняться расписание.

Кроме того, ректор подписал приказ о необходимости соблюдения учащимися и сотрудниками КузГТУ мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Обязательными остаются обработка рук при входе в образовательное учреждение и ношение медицинских масок.

Напомним, в Новосибирске 26 сентября отправили на дистанционку СибАГС.