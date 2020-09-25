Квартиры в центре Новосибирска: как оценить выгодность инвестиций

Фото предоставлено ГК «Расцветай»

Квартиры в центре Новосибирска растут в цене до 20 % за год. О том, как недвижимость растёт в цене и критериях выбора хорошего дома для покупки, читайте в нашем материале.

Фото: Алексей Парфенов, 2Гис

Центральные локации традиционно более выгодны для покупки квартир с целью инвестирования. Качественные квартиры в этом районе всегда востребованы. При этом свободной земли в центре Новосибирска нет, поэтому появление новых жилых комплексов, отвечающих современным требованиям комфорта, случается очень редко. «Земля — это ресурс, и ресурс конечный, — отмечает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. — В общей стоимости дома она достигает до 20 %, и чем выгоднее расположен участок, тем дороже он стоит».

Недвижимость в центре дороже, зато она более ликвидна: такую квартиру легко сдать, объект постоянно растёт в цене.

В Центральном районе Новосибирска стоимость квадратного метра на 20-35 % выше средней по городу. При этом темпы роста жилья несравнимы: если в целом по Новосибирску, по данным «Авито.Недвижимость», квартиры на вторичном рынке дорожали в пределах 2 %, то в Центральном районе этот показатель достигает 12-23 % в сегменте однокомнатных квартир и студий.

По данным аналитиков портала N1.RU, за два года сильнее всего на рынке новостроек Центрального района прибавил в цене квадратный метр в четырёхкомнатных квартирах (24,9 %), на втором месте — трёхкомнатные (19,9 %), на третьем — однокомнатные (19,1 %). При этом на вторичном рынке быстрее всего дорожают однокомнатные (16,7 %) квартиры. Тренд на удорожание самых больших и самых маленьких квартир подтверждается аналитическими данными по росту стоимости квартир в зависимости от их площади.

Сергей Николаев объясняет этот тренд несколькими причинами: «Во-первых, был период, когда больших квартир строили мало. И часть предложения на рынке — это два объекта, сведённые в один. Во-вторых, многие деловые люди оценили прелесть большой квартиры на самоизоляции, когда можно спокойно работать в своём кабинете, не испытывая проблем от шумящих детей или работающего рядом телевизора».

В Центральном районе статус новостройки имеет около двадцати объектов и жилых комплексов, часть из этих домов по сути новостройками не является: дома были сданы несколько лет назад, но в них активно продаются квартиры и от застройщика, и от инвесторов. В стадии строительства находится пять комплексов.

«Для инвестора важен факт, что первичку в ипотеку можно взять под 6 % годовых, а вторичка — это 9 % как минимум, — говорит Сергей Николаев. — При такой разнице в ставке в ежемесячном платеже это выливается в 18 % рост сумм».

Инвестиции в жильё в центре

Квартиры с целью инвестиций в центре Новосибирска традиционно приобретают с двумя основными целями: первая — продать инвестиционную квартиру в момент сдачи дома или сдавать её. С этой точки зрения вложения средств в недвижимость Центрального района — выгодный и беспроигрышный вариант: сейчас рост цен на квартиры в этой локации более чем в два раза превышает ставки по депозитам.

Кроме роста цены за объект, который по статистике за год составляет 15-20 %, в Центральном стабильно растёт и цена аренды. По данным «Авито», затраты на аренду квартиру в Центральном районе на 20 % выше среднего по городу, а по данным N1.RU, за два года аренда однокомнатной квартиры в центре подорожала на 15 %.

По мнению Оксаны Орловой, генерального директора АН «Мост», для инвестиций сохраняется популярность качественных полноценных однокомнатных квартиры в центре, они востребованы под арендный бизнес. «Студии маленькой площади сейчас стали котироваться ниже», — говорит Орлова.

«По нашим данным, покупатели чаще предпочитают инвестировать в однокомнатные и двухкомнатные квартиры, — отмечает руководитель отдела новостроек «Жилфонда» Григорий Якобсон. — В Центральном районе все квартиры идут под сдачу достаточно хорошо. Этот район отличается тем, что здесь востребована и недвижимость большого формата».

Два «Расцветая» в центре

Одна из самых интересных новинок на рынке недвижимости — два проекта ГК «Расцветай». Оба дома расположены в очень привлекательной локации: первый — на Семьи Шамшиных, рядом с ТЦ «Москва», второй — на Ядринцевской, стабильно входящей в тройку самых престижных улиц с дорогими квартирами Новосибирска. Оба дома имеют великолепную транспортную доступность, пятиминутную близость к метро и обеспеченность социальной инфраструктурой: рядом детские сады, престижные школы и гимназии, Центральный парк.

Дом «Расцветай на Шамшиных» / Фото ГК «Расцветай»

Первый дом — «Расцветай на Шамшиных» — более демократичный. Однокомнатную квартиру можно купить по цене от 4,35 млн руб. Проекты этого застройщика отличает стабильно высокое качество строительства, использование качественных стройматериалов и инженерии, благоустройство прилегающей территории и достойная отделка экстерьера дома и его общественных помещений. Интересная особенность проекта — нестандартные планировки квартир, благодаря чему практически в каждой квартире есть зоны для гардеробной, обилие света и просторные жилые зоны.

В отделе продаж застройщика рассказали, что покупатели ценят, что в доме на Шамшиных всего 146 квартир против 300 в домах других застройщиков. Ценное преимущество — достойная обеспеченность дома парковочными местами, 1:2. «В доме разумная для центра квартирография, — комментирует представитель компании. — С одной стороны, много однокомнатных квартир, но все они довольно просторные, больше похожие на двушки-студии. С другой, нет квартир огромной площади, дорогих в содержании и менее ликвидных. Так, трёхкомнатные квартиры имеют площадь по 82 кв. м».

В новостройке «Расцветай на Шамшиных» кроме обычных квартир будут доступны квартиры с террасами. Учтены все детали для комфортного проживания: точка wi-fi во дворе, при въезде в парковку работает система распознавания автомобильных номеров, видеонаблюдение во дворе и в лифтах, система телеметрии для автоматической передачи показаний приборов учета квартир, многоступенчатая система грязезащиты, розетки на лоджиях. При строительстве ГК «Расцветай» применяет исключительно качественные материалы и технологии строительства: монолит с кирпичным заполнением, наружные и внутренние кирпичные стены, фасад из высококлассного облицовочного кирпича, современные инженерные решения. Квартиры сдаются с качественной чистовой самоотделкой.

Второй проект — «Расцветай на Ядринцевской» — дом класса «бизнес-лайт». Здесь анонсирован клубный этаж с квартирами свободной планировки и высотой потолка до 3,6 м. При этом в доме можно купить квартиру комфортной площади в 89 кв. м.

Дом «Расцветай на Ядринцевской» / Фото ГК «Расцветай»

«Расцветай на Ядринцевской» — единственный строящийся многоэтажный дом в радиусе 800 метров от площади Ленина. Дом будет оснащен интеллектуальными опциями для безопасности и комфорта: wi-fi во дворе и холле 1-го этажа; предусмотрены видеодомофоны, с возможностью управления через приложение на смартфоне; современная система открывания с помощью ключ-карты, «умные» счётчики; бесшумные скоростные лифты, сейфы для хранения ключей от автомобилей для «семейных» машиномест.

Изюминка проекта «Расцветай на Ядринцевской» — места общего пользования на первом этаже, выполненные по авторскому дизайн-проекту. По задумке застройщика, общие пространства — это не просто элемент дома, это часть жилой среды, комфортной и статусной. Лобби первого этажа разделено на функциональные зоны, где можно отдыхать, принимать гостей, работать и проводить деловые встречи и переговоры. Все продумано до мелочей: входные группы оснащены прозрачными дверями, сквозь которые видно происходящее во входной зоне и во дворе, оформление этажей выдержано в неоклассическом стиле в теплых оттенках. Для создания современного пространства мест общего пользования используются качественные дорогие материалы, как при отделке респектабельных отелей. К примеру, на всех этажах дома «Расцветай на Ядринцевской» применен широкоформатный керамогранит производства Испании.

Лобби грамотно зонировано и даёт возможность проведения встреч или комфортного отдыха / Фото ГК «Расцветай»

«Безусловная привлекательность этих проектов заключается в их месторасположении и интересных планировочных решениях, — комментирует перспективу объектов Григорий Якобсон. — «Расцветай» — надёжный застройщик. Чтобы убедиться в этом, достаточно оценить список реализованных проектов. Строят быстро, строят качественно. Нет сомнений, что новые дома будут возведены в срок».

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Шамшиных». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Главное звено». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф