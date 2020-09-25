Лидер секты Виссариона пожаловался на жёсткость при аресте

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Летописец Виссариона заявил уполномоченному по правам человека о жестоком обращении при задержании; Редькин также заявил о нарушении процедуры ареста.

Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов получил жалобу от летописца секты Виссариона Вадима Редькина. Приближённый лже-миссии заявил о нарушениях, которые были допущены при его задержании и аресте. Об этом ТАСС рассказал краевой уполномоченный.

«У меня есть обращение от Редькина, причем второе пришло сегодня утром из изолятора. <...> Он обратился ко мне и к федеральному уполномоченному Татьяне Николаевне Москальковой», — сказал Денисов.

Редькин заявил, что при задержании, содержании под стражей и проведении процессуальных мероприятий были допущены нарушения. В частности, арестованному якобы не предоставили адвоката, не позволили сделать один звонок и грубо с ним обращались.

«Тут проводили действия силовые сотрудники из-за пределов региона. Поэтому, скорее всего, этой темой будет заниматься больше Татьяна Николаевна Москалькова», — сказал он, добавив, что тоже намерен работать по мере возможности.

Напомним, 26 сентября прокуратура потребовала ликвидировать секту Виссариона.