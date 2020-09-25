Масочный режим в Новосибирске будет действовать до ноября

Фото pixabay.com и Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Новосибирске продлили масочный режим; он будет действовать до конца октября.

В Новосибирской области на месяц продлили режим повышенной готовности. Это связано со вспышками распространения коронавируса. Продлевается социальное дистанцирование и ношение медицинских масок.

Продление мер также связано с сезоном вирусных заболеваний, таких как ОРВИ и грипп. Их симптомы не всегда можно отличить от коронавируса, поэтому всем, кто заболевает, будет оказана максимально возможная помощь.

Власти также призывают жителей региона пройти вакцинацию от гриппа.

Напомним, «Вектор» рассказал о сроках производства вакцины от коронавируса.