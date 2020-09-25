Масочный режим в Новосибирской области продлён до 31 октября

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Также возобновляется работа гостиниц и соляриев; стадионы разрешено заполнять на 50 %.

В Новосибирской области приняли дополнительные послабления в коронавирусных ограничениях. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В регионе возобновляют работу гостиницы и солярии. Также разрешается работа учреждений молодёжной политики. Кроме того, разрешается увеличить заполняемость спортивных стадионов болельщиками до 50 % от вместимости.

В сообщении правительства также сказано, что возобновляется концертная деятельность учреждений культуры с учётом всех необходимых санитарных требований. Вернутся к работе и выставки.

Режим общей повышенной готовности продляется до 31 октября, также сохраняется действие масочного режима.

Всего в Новосибирской области 12 999 случаев заражения коронавирусом, среди них 769 детей. Выздоровели 11 859 человек, скончался 441 пациент.