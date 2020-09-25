Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Масочный режим в Новосибирской области продлён до 31 октября

сегодня 16:44

Фото pixabay.com

Также возобновляется работа гостиниц и соляриев; стадионы разрешено заполнять на 50 %.

В Новосибирской области приняли дополнительные послабления в коронавирусных ограничениях. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В регионе возобновляют работу гостиницы и солярии. Также разрешается работа учреждений молодёжной политики. Кроме того, разрешается увеличить заполняемость спортивных стадионов болельщиками до 50 % от вместимости.

В сообщении правительства также сказано, что возобновляется концертная деятельность учреждений культуры с учётом всех необходимых санитарных требований. Вернутся к работе и выставки.

Режим общей повышенной готовности продляется до 31 октября, также сохраняется действие масочного режима.

Всего в Новосибирской области 12 999 случаев заражения коронавирусом, среди них 769 детей. Выздоровели 11 859 человек, скончался 441 пациент.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

0

Теги

коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

118391
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
38949
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
27477
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
22068
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21325
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
20797
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября
20381
Чума снова посетила монгольский Алтай