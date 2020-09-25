Мокрый снег обрушится на Новосибирскую область на три дня

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Снег будет выпадать в регионе по ночам; ожидается усиление ветра и заморозки.

В Новосибирской области в ближайшие дни будет идти снег. Такие данные приводят синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Первый снег пришёл в регион раньше прогнозов. Уже в ночь на 29 сентября похолодает до -3 °С, ожидается выпадение мокрого снега с дождём. Ночью и утром местами возможны туманы. Ветер северо-западный, его скорость в порывах будет достигать 17 метров в секунду.

В ночь на среду, 30 октября, ожидается похолодание до -5 °С, также пройдёт мокрый снег с дождём. Днём потепление до +10 градусов.

В первый день октября ночью также сохранится мокрый снег с дождём. Ночью -3 °С, днем +5...+10 °С. Скорость ветра в порывах будет достигать 16 метров в секунду.