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Мужчина поссорился с женой, заснул в машине и сгорел в ней заживо в Ленобласти

сегодня 04:01

Фото Pixabay

Пожарные нашли труп мужчины в сгоревшем автомобиле в Волосовском районе; машина была оснащена газобаллонным оборудованием.

Машина марки "Datsun" вспыхнула 26 сентября, примерно в четыре часа утра. Она была припаркована рядом с домом в деревне Терпилицы. Труп мужчины нашли в салоне авто уже после ликвидации возгорания, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

По словам знакомого погибшего, его друг выпил спиртного, поссорился с женой и решил переночевать в салоне своего автомобиля, пишет «ЛенТВ24».

Предполагается, что погибший запустил двигатель, чтобы обогреть салон. Это привело к неисправности топливной системы, в результате чего произошло возгорание.

Напомним, накануне под Нижним Новгородом в авиакатастрофе погибли два человека.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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