На фоне ярких звёзд и планет-гигантов: в ближайшие дни горожане могут наблюдать над Новосибирском пролёты МКС

Фотографии из группы «Большой новосибирский планетарий» в социальной сети «В контакте» и с сайта pixabay.com

Над Новосибирском несколько дней будет «‎‎кружить‎» МКС; в новосибирском планетарии назвали точное время для наблюдений.

В планетарии рассказали, когда горожане могут пронаблюдать яркие вечерние пролёты Международной космической станции над Новосибирском.

Несколько ближайших дней каждый вечер над городом можно наблюдать достаточно яркие и продолжительные пролёты МКС, которые к тому же будут примечательны видимым близким расположением ярких звёзд и планет-гигантов.

29 сентября

В 19:48 — восход станции из-за горизонта на западе, прохождение под Арктуром, близко с Альтаиром, пролёт через всё южное направление высоко над горизонтом, max яркость — 3,2, заход в тень в восточном направлении в 19:54.

В 21:25 — восход станции из-за горизонта на западе примерно под Арктуром, max яркость — 2,1, заход в тень между Альтаиром и Юпитером в 21:27.

30 сентября

В 20:37 — восход станции из-за горизонта на западе под Арктуром, прохождение через южное направление, между Альтаиром и Сатурном с Юпитером, max яркость — 2,7, заход в тень на юго-востоке в 20:42.

В 22:15 — короткий пролёт на западе близко у горизонта, max яркость — 0,6.

1 октября

В 19:50 — восход станции из-за горизонта на западе под Арктуром, прохождение через всё южное направление, пролёт под Альтаиром, max яркость — 2,9, заход в тень на юго-востоке в 19:56.

В 21:27 — восход станции на западе левее и ниже Арктура, небольшой пролёт, max яркость — 1,6, заход в тень правее Юпитера в 21:29.

2 октября

В 20:40 — восход станции из-за горизонта на западе под Арктуром, прохождение над Юпитером и Сатурном, max яркость — 1,9, заход в тень на юге в 20:44.

3 октября

В 19:53 — восход станции из-за горизонта на западе ниже и правее Арктура, прохождение через всё южное направление, пролёт над Юпитером и Сатурном, max яркость — 2,2, заход в тень на юго-востоке в 19:59.

4 октября

В 20:42 — восход станции из-за горизонта на западе под Арктуром, прохождение через юго-западное направление, пролёт прямо перед Юпитером, затем под Сатурном и следом заход в тень в 20:46, max яркость — 1,1.

5 октября

В 19:55 — восход станции из-за горизонта на западе ниже и правее Арктура, прохождение через юго-западное направление, пролёт «между‎»‎‎ газовыми гигантами: над Юпитером и под Сатурном, max яркость — 1,2, заход в тень на юго-юго-востоке в 20:01.

Точные карты пролётов можно найти на портале Heavens Above, а отследить положение станции онлайн на сайте МКС.

Напомним, 2 сентября в новосибирском планетарии рассказали о новых правилах посещения.