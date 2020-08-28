Накрыло: новосибирцы делятся в соцсетях снимками утреннего тумана
Фото из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»
Утром в понедельник, 28 сентября, Новосибирск и Обь накрыло густым туманом; за природной пеленой едва различимы дома.
Новосибирцы делятся в соцсетях снимками утреннего тумана. Сырые клубы окутали дома и дороги.
По данным сервиса «Погода», видимость на дорогах Новосибирска составляет 2,4 километра.
Судя по данным электронного табло аэропорта «Толмачёво», погодное явление не сказалось на графике прилёта самолётов.
Как сообщают подписчики паблика «АСТ-54», сильнее всего в туман погрузились жилые массивы вблизи Оби.
Напомним, 28 августа в Новосибирске были отменены семь авиарейсов.
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