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Накрыло: новосибирцы делятся в соцсетях снимками утреннего тумана

сегодня 09:26

Фото из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

Утром в понедельник, 28 сентября, Новосибирск и Обь накрыло густым туманом; за природной пеленой едва различимы дома.

Новосибирцы делятся в соцсетях снимками утреннего тумана. Сырые клубы окутали дома и дороги.

По данным сервиса «Погода», видимость на дорогах Новосибирска составляет 2,4 километра.

Судя по данным электронного табло аэропорта «Толмачёво», погодное явление не сказалось на графике прилёта самолётов.

Как сообщают подписчики паблика «АСТ-54», сильнее всего в туман погрузились жилые массивы вблизи Оби.

Напомним, 28 августа в Новосибирске были отменены семь авиарейсов.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Туман

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