Названа дата прощания с Людмилой Кайгородовой, женой главврача искитимской больницы

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В Искитиме простятся с погибшей при нападении Людмилой Кайгородовой; церемония пройдёт на этой неделе.

Прощание с Людмилой Кайгородовой пройдёт 30 сентября в Искитиме. Проститься с погибшей можно в 12:00 в большом зале «Реквием».

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 сентября в Искитиме убили супругу главврача центральной городской больницы Алексея Кайгородова. По предварительной версии, злоумышленники проникли в дом к женщине, когда мужа не было дома.

Они вынесли из дома ценные вещи и скрылись. Сейчас правоохранительные органы разыскивают преступников.

Напомним, сегодня Сиб.фм пообщался с пациентами, которым помогла Людмила Кайгородова.