Названа дата прощания с Людмилой Кайгородовой, женой главврача искитимской больницы
Фото из социальных сетей
В Искитиме простятся с погибшей при нападении Людмилой Кайгородовой; церемония пройдёт на этой неделе.
Прощание с Людмилой Кайгородовой пройдёт 30 сентября в Искитиме. Проститься с погибшей можно в 12:00 в большом зале «Реквием».
Ранее сообщалось, что в ночь на 27 сентября в Искитиме убили супругу главврача центральной городской больницы Алексея Кайгородова. По предварительной версии, злоумышленники проникли в дом к женщине, когда мужа не было дома.
Они вынесли из дома ценные вещи и скрылись. Сейчас правоохранительные органы разыскивают преступников.
Напомним, сегодня Сиб.фм пообщался с пациентами, которым помогла Людмила Кайгородова.
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