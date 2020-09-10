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«Не могла встать на ноги»: у избитой сестры новосибирского блогера нашли рак

сегодня 14:09

Фото instagram.com/_anna_savenkova

Сестра популярной блогерши Софии Савенковой рассказала, что у неё нашли рак; в больницу она попала после избиения бойфрендом.

У Анны Савенковой, сестры новосибирской блогерши Софии Савенковой, нашли рак крови. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

По словам девушки, она легла в больницу с сотрясением. Анну избил её бывший бойфренд Максим.

Анна рассказала, что с каждым днем ей становилось всё хуже, она падала в обмороки, не могла ходить, температура поднялась до 40 градусов.

«Я просила у врачей хотя бы что нибудь от горла, на что они отвечали «мы горло тут не лечим». В эту ночь я поняла, что не смогу в таких условиях находиться и сразу же на утро я пошла писать отказ от лечения и меня забрали домой. Под вечер у меня начался ад, так херово и паршиво в жизни мне ещё не было! Вызвали скорую и меня отвезли в гор.больницу с гнойной ангиной. Я пролежала там 4 дня, меня тыкали десятками уколов, я не понимала зачем меня из-за какой-то ангины так мучают. Я начала расспрашивать доктора, что со мной? На что я услышала ответ: «предположений много, пока жди результатов», — написала девушка.

На следующий день медсестра разбудила её со словами, что Анну переводят в другую больницу. Лечащий врач сказал, что у неё нашли острый лейкоз.

«Конечно я не совсем знала, что это, но ко мне мгновенно полезло куча плохих мыслей в голову и я переспросила у доктора, на что получила ответ: «К сожалению у вас рак крови...», — поделилась Анна.

Как ранее писал Сиб.фм, София Савенкова рассказала в соцсетях, что бывший парень Анны Максим жестоко избил её. Причиной конфликта стали заработки Софии как блогера. Максим с сестрой насмехались над Софией, и Анна встала на защиту сестры. В результате девушке диагностировали множественные гематомы, в том числе на пояснице, ногах и затылке. Анна написала заявления в полицию на избивших её.

Напомним, 23 сентября София Савенкова заявила, что обидчики её сестры написали на Анну заявление в полицию о травле.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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