«Не верю, что у кого-то рука поднялась на неё»: пациенты шокированы смертью жены главврача искитимской больницы

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В Новосибирской области убили супругу главврача Искитимской ЦГБ Людмилу Кайгородову; Сиб.фм пообщался с бывшими пациентами врача, которые рассказали о том, какой запомнят специалиста.

Бывшие пациенты врача-кардиолога из Искитима Людмилы Кайгородовой, которую убили накануне ночью, рассказали, что она была добрым и отзывчивым человеком. По словам жительницы Убинского района Новосибирской области Галины Дудко, только она могла помочь ей в сложной ситуации.

«Это ещё когда она работала в Убинском. У меня врождённый порок сердца. И единственная, кто мне помогал при острых приступах, была Людмила Тимофеевна. Я часто обращалась к ней за консультацией, никогда не было отказа», — рассказала в разговоре с корреспондентом Сиб.фм сибирячка.

Подпись Людмилы Кайгородовой

Женщина была шокирована, когда узнала о гибели Людмилы Кайгородовой. Галина Дудко до сих пор не может поверить, что это произошло с ней.

«До сих пор не могу поверить, что у кого- то поднялась на неё рука. Это был такой светлый человек, который всегда и всем шёл на помощь. Душа плачет», — продолжает женщина.

Знакомство Галины Дудко и Людмилы Кайгородовой произошло ещё в конце 1980-х годов. В те годы супруг кардиолога Алексей Кайгородов, который сейчас занимает должность главврача Искитимской Центральной городской больницы, был заведующим хирургическим отделением.

«Как хирург он был замечательный, а как организатор — не знаю», — вспоминает сибирячка.

Другой пациент рассказал Сиб.фм, что никогда не встречал кардиолога лучше, чем Людмила Кайгородова. Со слов жительницы Искитима Натальи, она также не верит в случившееся.

«Это страшная трагедия. У меня нет слов, хочется просто выразить соболезнования Алексею Алексеевичу. Честно говоря, даже представить сложно, что бы многие люди делали без такого специалиста. Я надеюсь, что удастся наказать виновников этого кошмара», — говорит женщина.

Людмила Кайгородова больше 30 лет жизни отдала работе врачом-кардиологом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в ночь на 28 сентября в Набережном жилмассиве Искитима произошло жестокое убийство. Тело Людмилы Кайгородовой обнаружил её супруг, когда вернулся с охоты. Следователи обнаружили следы насильственной смерти — по предварительной версии, злоумышленники проникли в дом семьи, когда погибшая была дома одна.

Сейчас силовики продолжают поиски убийц и обращаются за помощью к местным жителям, которые могли бы предоставить информацию о случившемся.